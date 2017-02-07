Копытных в Хабаровском крае подкормит шведский ресторанный холдинг

Шведский ресторанный холдинг «Тигрус» в ближайшие три года продолжит сотрудничество с национальным парком «Анюйский», расположенном в Хабаровском крае. Прежде всего, компания поможет подкармливать копытных, а также купит запчасти для снегоходной техники и снаряжения для инспекторов, чтобы те могли проводить рейды по тайге и задерживать браконьеров.

Представители шведской компании побывали в селе Троицкое, проехали на территорию нацпарка к действующим подкормочным площадкам и привезли туда мешки овса. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сотрудники учреждения открыли сезон лесных «столовых» в декабре прошлого года. Такие меры помогают увеличить поголовье диких кабанов и, как следствие, амурских тигров. Специалисты заготовили для животных 30 тонн овса.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Приамурье», на территории нацонального парка «Анюйский» обитает множество редких и краснокнижных животных. Их сохранение поддерживают различные организации и частные лица. Больше всего внимания уделяют содержанию амурского тигра. Лидером этого движения стал Амурский филиал WWF России. Несколько лет назад деньги на поддержание популяции полосатого хищника стал выделять и шведский ресторанный холдинг «Тигрус».