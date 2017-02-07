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Хабаровчане связали продавца мехового салона и вынесли 32 шубы

Хабаровчане связали продавца мехового салона и вынесли 32 шубы
Почти всю украденную одежду злоумышленники успели продать до того, как их нашли полицейские
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевом центре двое злоумышленников ограбили магазин меховых изделий. Они связали продавца, угрожая ему ножом, и вынесли из салона 32 шубы стоимостью около 3,5 миллиона рублей. Налётчики продали практически всю похищенную одежду до того, как правоохранители вышли на их след.

Установлено, что в декабре прошлого года двое хабаровчан 36 и 43 лет ворвались в магазин меховых изделий в одном из торговых центров дальневосточной столицы. Кража произошла за несколько минут до открытия салона. Злоумышленники обезвредили продавца и обчистили помещение, скрывшись с награбленной одеждой. Сотрудники полиции поймали подозреваемых, когда они пытались продать шубы.

Часть меховых изделий злоумышленники успели продать через Интернет. Поиском этих вещей занялись стражи правопорядка. Законному владельцу удалось вернуть только пять шуб, одна из которых оказалась повреждённой. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, раньше у подозреваемых уже были проблемы с законом из-за имущественных преступлений. Сейчас налётчики находятся в изоляторе временного содержания. Предприимчивым хабаровчанам за разбой грозит до 15 лет лишения свободы.

 
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