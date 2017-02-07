Шпорт отправит омбудсменов Хабаровского края в отдалённые районы

Губернатор Хабаровского края предложил омбудсменам региона попробовать в 2017 году выездной формат работы — отправиться в отдалённые районы и выходить напрямую на уязвимые слои населения. Вячеслав Шпорт встретился с уполномоченным по защите прав человека Игорем Чесницким, уполномоченным по правам ребенка Светланой Жуковой и уполномоченным по защите прав предпринимателей Олегом Герасимовым.

«Предлагаю усилить ваше присутствие в муниципалитетах и подумать о выездных форматах. Это связано, в первую очередь, с тем, что мы фиксируем рост обращений из наших северных районов. Необходимо сделать так, чтобы в каждом селе житель чувствовал присутствие регионального уполномоченного», — объяснил Вячеслав Шпорт.

По словам омбудсмена Игоря Чесницкого, он уже прорабатывает график поездок по районам. Региональный уполномоченный по правам человека планирует присоединиться к медицинским бригадам «Терапевта Матвея Мудрова». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», передвижной консультативно-диагностический центр совершит в 2017 году семь рабочих поездок. Кроме того, Игорь Чесницкий хочет отправиться в поездку вместе с «Теплоходом здоровья». В 2016 году врачи этой мобильной бригады осмотрели жителей из 31 населённого пункта в Ульчском, Комсомольском и имени Полины Осипенко районах.

Бизнес-омбудсмен Олег Герасимов рассказал, что общественная приёмная по проблемам предпринимателей уже заработала в Комсомольске-на-Амуре, также он намерен развернуть такие пункты в других крупных городах региона. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, Вячеслав Шпорт предложил усилить взаимодействие омбудсменов и назначил Игоря Чесницкого ответственным за это направление.