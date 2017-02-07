Житель Хабаровского края ненадёжно спрятал дома полкило марихуаны

В Хабаровском крае полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Мужчина спрятал у себя дома марихуану и гашишное масло, но правоохранители провели обыск и нашли их. Злоумышленник уверял, что хранил полкилограмма запрещённых веществ для личного употребления.

Под подозрение в хранении крупной партии марихуаны попал житель села Ухта Ульчского района. В доме 35-летнего злоумышленника нашли вещества, похожие на наркотики. Экспертиза показала, что это были около 530 граммов марихуаны и 0,55 грамма гашишного масла. По словам фигуранта, он хранил всё это для себя.

Мужчину раньше не раз привлекали к ответственности за подобные преступления. Несмотря на это, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Комсомольске-на-Амуре у местного жителя, торговавшего наркотиком, нашли 22 свёртка с героином. У другого горожанина изъяли около 15 килограммов марихуаны, а также 64 грамма гашишного масла и 206 граммов смолы канабиса. Оба злоумышленника уверяли правоохранителей, что хранили запрещённые вещества для себя. Теперь они ожидают вынесения приговора под арестом.