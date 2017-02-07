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Школьники Хабаровского края напишут об Отечестве и амурских тиграх

Школьники Хабаровского края напишут об Отечестве и амурских тиграх
В регионе начался этап всероссийского конкурса "Лучший урок письма"
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае начался региональный этап ежегодного всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Его проводят Почта России и министерство образования и науки Хабаровского края. В школах и других учебных заведениях региона проходят открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра. После этих занятий дети и подростки напишут письмо по заданному направлению. В этом году главная тема — «Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет». В рамках года экологии учащимся предложат поразмышлять на тему «Что я делаю, чтобы сохранить природу России».

Отдельное направление в конкурсе выделили для учащихся средних и младших классов. Они напишут письмо на тему «У меня дома живёт амурский тигр». Второй год подряд эту номинацию поддерживают Почта России и Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра. Детские письма и рисунки, посвящённые проблеме сохранения окружающей среды, принимают до 25 мая.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края, в этом году в конкурсе появилась ещё одна тема: «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал, чтобы он справился с её решением?». Работы в этой номинации в оргкомитете ждут не позднее 1 марта.

Помимо этого, учащиеся могут написать работы ещё по шести темам: «Есть такая профессия — Родину защищать…», «Рецепты счастливой семьи», «Поколение неравнодушных: горячее сердце», «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи», «Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги…», «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…».

 
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