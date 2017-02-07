Комсомольчанин угнал "свою" иномарку у нового хозяина

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля. Мужчина раньше был владельцем угнанной иномарки, поэтому похитить её не составило труда: он знал, как завести двигатель без ключа.

В правоохранительные органы обратился 29-летний житель Ленинского округа. По его словам, из двора дома, где он живёт, неизвестные похитили его автомобиль стоимостью в 50 тысяч рублей. Полицейские задержали двоих подозреваемых — мужчин 36 и 37 лет. Оказалось, что раньше машина принадлежала одному из фигурантов. Его приятель увидел во дворе дома на улице Рабочей знакомую иномарку и позвонил бывшему владельцу. Вместе они решили украсть авто, чтобы разобрать его на запчасти. Подозреваемый, которому раньше принадлежало транспортное средство, знал, как открыть и завести его без ключа, поэтому злоумышленники быстро угнали машину. Они завезли чужое имущество в частный сектор, спрятали в зарослях кустарника и присыпали снегом.

Обоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители изъяли похищенный автомобиль и вернули законному владельцу.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о злоумышленниках, которые угнали автомобиль, вскрыв замок зажигания. Так, в Бикине житель краевой столицы воспользовался тем, что на чужой иномарке не было сигнализации, и похитил её. На машине он доехал до Хабаровска, после чего бросил транспорт. А в Вяземском в похожей истории фигурировал 17-летний подросток. Автомобиль был не заперт, поэтому похитителю оставалось только взломать замок зажигания.