Хабаровские приставы вернули на родину группу нелегалов

Сегодня вторник, 07 февраля 2017 года, 10:56
В Приморье дважды за ночь полыхал пивной рок-ресторан
В Приморье дважды за ночь полыхал пивной рок-ресторан
Вторник принесёт в Хабаровск тепло и слабый ветер
Вторник принесёт в Хабаровск тепло и слабый ветер
Депутаты: Общественной палате Приморья не хватает гласности и критики
Депутаты: Общественной палате Приморья не хватает гласности и критики
Кинологи объяснили, кто виноват в гибели девочки в Хабаровском крае
Кинологи объяснили, кто виноват в гибели девочки в Хабаровском крае
Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг
Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг
Регионы:


Популярное
вчера, 11:57
Лихач на внедорожнике взбесил жителей Приморья
вчера, 14:43
До конца февраля в Приморье будет пропадать телесигнал
вчера, 11:58
В четырёх городах Приморья построят рыбные рынки
вчера, 15:51
Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
вчера, 13:31
В администрации Приморья назначен ещё один директор департамента
час назад
В Приморье дважды за ночь полыхал пивной рок-ресторан
вчера, 14:24
Приморский журналист написал о том, как его знакомого съел тигр
вчера, 13:58
Приморские легионеры готовили на Сахалине "золотые парашюты"
вчера, 11:08
Стало известно, где самое затруднённое движение во Владивостоке
вчера, 14:55
Хабаровчан втянули в финансовую пирамиду мошенники в Иркутской области

Обсуждаемое
вчера, 15:51
18

Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
вчера, 11:58
8

В четырёх городах Приморья построят рыбные рынки
вчера, 18:35
4

В Хабаровске разберутся с задержками в системе ГЛОНАСС
вчера, 11:57
4

Лихач на внедорожнике взбесил жителей Приморья
вчера, 14:24
3

Приморский журналист написал о том, как его знакомого съел тигр
вчера, 16:35
2

Комсомольчанину за поджог бездомного дали пять лет строгого режима
вчера, 17:25
2

Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг
вчера, 11:55
2

Инспекторы ГИБДД поймали в утренний час пик семерых пьяных хабаровчан
вчера, 16:55
1

Пилот из Находки досрочно стал чемпионом Хабаровского края по треку
вчера, 17:35
1

Кинологи объяснили, кто виноват в гибели девочки в Хабаровском крае
Народный топ новостей

Гость
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется вчера, 13:19
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1098



Система Orphus

Хабаровские приставы вернули на родину группу нелегалов

Хабаровские приставы вернули на родину группу нелегалов
В Узбекистан выдворили 12 человек, которые трудились в городе неофициально
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Сотрудники службы судебных приставов Хабаровского края выдворили из России очередную группу нелегалов. На этот раз на родину отправились 12 граждан Узбекистана. Все они нарушили миграционное законодательство Российской Федерации.

Иностранцы приехали в Хабаровский край на заработки, однако вовремя не продлили срок нахождения на территории региона и продолжали трудиться неофициально. Всего в период с 9 января по 6 февраля по постановлениям судей приставы выдворили за пределы границы России 16 иностранцев-нелегалов: помимо 12 узбеков, на родину отправили одного жителя Таджикистана, двух кубинцев и одного гражданина Азербайджана.

По информации пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю, благодаря своевременному выдворению мигрантов, незаконно поселившихся на территории региона, удаётся снижать количество преступлений и административных правонарушений, которые они могут совершить.

В регионе мигранты нелегально работают на разных производствах. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в октябре прошлого года стражи правопорядка обнаружили восьмерых иностранцев, которые трудились без документов в пекарне. Семеро были поварами-кондитерами, один — охранником. По решению суда четверых нарушителей выдворили за пределы Российской Федерации.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru