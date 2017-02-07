Хабаровские приставы вернули на родину группу нелегалов

В Узбекистан выдворили 12 человек, которые трудились в городе неофициально

Сотрудники службы судебных приставов Хабаровского края выдворили из России очередную группу нелегалов. На этот раз на родину отправились 12 граждан Узбекистана. Все они нарушили миграционное законодательство Российской Федерации.

Иностранцы приехали в Хабаровский край на заработки, однако вовремя не продлили срок нахождения на территории региона и продолжали трудиться неофициально. Всего в период с 9 января по 6 февраля по постановлениям судей приставы выдворили за пределы границы России 16 иностранцев-нелегалов: помимо 12 узбеков, на родину отправили одного жителя Таджикистана, двух кубинцев и одного гражданина Азербайджана.

По информации пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю, благодаря своевременному выдворению мигрантов, незаконно поселившихся на территории региона, удаётся снижать количество преступлений и административных правонарушений, которые они могут совершить.

В регионе мигранты нелегально работают на разных производствах. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в октябре прошлого года стражи правопорядка обнаружили восьмерых иностранцев, которые трудились без документов в пекарне. Семеро были поварами-кондитерами, один — охранником. По решению суда четверых нарушителей выдворили за пределы Российской Федерации.