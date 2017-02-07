В Хабаровске подростков поймали на закрытой территории

В дальневосточной столице полицейские поймали троих подростков, которые проникли на охраняемую территорию моста через Амур. Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 16 лет гуляли вдоль берега реки, замёрзли и захотели погреться. В поисках укрытия от ветра они пришли к железнодорожным путям, на которые вход посторонним запрещён.

Задержанные подростки состоят на профилактическом учёте в отделах полиции. Туда они попали за систематические бродяжничество и антиобщественное поведение, в том числе преступления имущественного характера. Их родители не обращались с заявлением о розыске к правоохранителям. Сотрудникам транспортной полиции несовершеннолетние сказали, что гуляли вдоль берега Амура, искали, где погреться, и заблудились.

Стражи правопорядка провели с подростками профилактическую беседу. На 16-летнего парня составили протокол об административном правонарушении. Родителей и законных представителей детей привлекли к административной ответственности. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО, материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства подростков.