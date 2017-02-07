В Комсомольске вдвое "урезали" трамвайный маршрут

Власти Комсомольска-на-Амуре всё явственней задумываются о том, чтобы отказаться от трамваем в пользу каких-либо альтернатив. Управление электротранспорта копит долги — уже 13 миллионов рублей. Вагоны ходят пустыми даже в пиковые часы.

С 1 февраля протяжённость маршрута № 5 сократилась практически вдвое. Теперь вагоны из района Дзёмги идут до остановки «Площадь металлургов», на линии осталось всего два трамвая. Раньше на них можно было добраться до железнодорожного вокзала. Ждать их приходится по 20-25 минут, но люди всё равно возмущаются переменам.

«Самый убыточный маршрут — «пятёрка». Шестьдесят человек на этом маршруте за день всего перевозится. Это нерентабельная вещь», — признался корреспонденту «Вести-Хабаровск» начальник отдела планировки и застройки администрации Комсомольска-на-Амуре Игорь Доровский.

По его словам, в будущем власти города планируют вовсе закрыть этот маршрут: проект реконструкции Комсомольского шоссе предполагает расширение автомобильной дороги до шести полос за счёт трамвайных путей.

В качестве альтернативы электротранспорту власти муниципалитета задумались о приобретении электробусов и уже даже ведут переговоры с заводами-производителями этого вида транспорта.