Улица Тихоокеанская в Хабаровске "встанет" на три дня

В краевой столице из-за очистки железнодорожных путей от снега три дня будет затруднено движение автотранспорта по улице Тихоокеанской. Магистраль окажется менее доступной, поскольку рабочие перекроют одну полосу.

По информации пресс-службы Дальневосточной железной дороги, очистку путей от снега будут проводить 8, 9 и 10 февраля с 10:00 до 16:00. Железнодорожники рекомендуют водителям и пассажирам общественного транспорта при планировании поездок в указанное время отправиться по альтернативным маршрутам через улицы Джамбула и Шелеста. Также руководство железной дороги просит автолюбителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Последний раз автомобилисты сталкивались с подобными проблемами на дорогах краевой столицы в октябре прошлого года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», тогда железнодорожные переезды полностью или временно закрывали из-за сезонного ремонта дорожного покрытия. Осенью и летом затруднения в движении возникали на Батуевской ветке, на участке железнодорожного полотна в районе остановки «Приморская», а также на переезде в районе улицы Салтыкова-Щедрина. Кроме этого, сотрудники ДВЖД закрывали выезд на трассу Чита — Хабаровск.