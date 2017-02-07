В Хабаровском крае военные по пути на учения победили "диверсантов"

В Хабаровском крае для солдат организовали тактико-специальное учение. Соединения военно-воздушных сил уже по пути на тренировку ждало препятствие: на маршруте следования расчётов зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» поджидали «диверсанты». Военным пришлось разбираться с условным противником.

«По прибытии в заданный район расчёты зенитно-ракетных систем С-300 выполнили развёртывание пусковых установок, поиск, опознавание, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налёт условного противника, совершив электронные пуски ракет», — сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

По его словам, безопасность движения колонны обеспечили два комплекса беспилотников. Всего в учении задействовали около 200 военнослужащих и до 30 единиц автомобильной и специальной техники.

Похожие учения прошли в регионе для войск противовоздушной обороны в декабре прошлого года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году соединения ПВО Восточного военного округа провели больше 60 тренировок с боевыми пусками ракет.