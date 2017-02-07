Хабаровская фирма решила "продавить" таможню нелегальным импортом

Она уже попадалась на ввозе контрафактных инструментов, но это коммерсантов не остановило

Хабаровские таможенники пресекли очередную попытку ввоза из Китая неправильно задекларированных инструментов, маркированных известным товарным знаком SATA. Слесарно-монтажные наборы поступили в адрес местной фирмы вместе с другими товарами народного потребления. Однако в декларации на товары, поданной в Центр электронного декларирования Хабаровской таможни, не оказалось сведений о наличии товарных знаков.

«В результате оперативного взаимодействия Хабаровской таможни с представителем правообладателя SATA установлено, что у фирмы отсутствует договор по использованию товарного знака, и своими незаконными действиями она нанесла ущерб, оценённый правообладателем в 680 тысяч рублей. Таким образом, ввоз данных товаров совершён с незаконным использованием товарного знака, а их реализация на территории Российской Федерации запрещена», — уточнили в пресс-службе Хабаровской таможни.

В ходе таможенного досмотра её сотрудники выявили 186 таких наборов, причём в поле зрения фирма-импортёр попадает уже не первый раз. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», крупную партию аналогичного контрафакта компания пыталась ввести в ноябре прошлого года. Тогда таможенники выявили 565 наборов инструментов. «Продавить» ведомство импортом не удалось и на этот раз. Причём сейчас идёт вопрос о возбуждении не административного, а уже уголовного дела.