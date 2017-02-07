Хабаровчане помогли каюрам деньгами для поездки на чемпионат России

В Хабаровске по итогам двух дней чемпионата по зимним видам ездового спорта «Амурская метель» каюрам удалось собрать часть денег, необходимых для поездки местных спортсменов и собак на Кубок России, который впервые пройдёт в деревне Ямок Тверской области 11 и 12 февраля. На перелёт трёх участников соревнований и двух судей, а также пяти собак требуется почти 200 тысяч рублей. Не найдя поддержки в региональном Минспорте или у спонсоров, каюры решили обратиться к собственным силами и поддержке горожан.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», спортсмены решили собрать деньги, устроив «покатушки» для посетителей городской набережной и тренировки на князе-волконском полигоне. Правда, тогда дни выдались морозными, поэтому денег удалось выручить немного — чуть больше 17 тысяч рублей.

Продолжить пополнять «фонд» поездки любители ездового спорта решили на «Амурской метели». Там для гостей чемпионата собаководы устроили сразу два развлечения. Любой желающий за умеренное вознаграждение мог сфотографироваться с ездовыми собаками и даже встать на нарты и попробовать управлять упряжкой из двух собак на короткой дистанции. Эта забава оказалась наиболее популярной. Побывать в «шкуре» каюра отважились 66 горожан в возрасте от 3 до 46 лет, обменяв острые ощущения на билет в 500 рублей. Ещё 18 200 рублей удалось собрать на «Собаке-обнимаке».

Однако всех этих денег явно не достаточно чтобы окупить поездку, поэтому спортсмены будут вкладываться из своего кармана. При этом никто даже не заикается об отазе от участия, потому что каждый намерен заявить о себе и ездовом спорте в Хабаровском крае на всероссийском уровне — такое нельзя пропускать, говорят они.

Состав делегации региона окончательно сформировался: на чемпионат отправятся лыжница Наталья Наумова, каюры Станислав Маев и Евгений Муромцев, а также судья Мария Маева и помощник судьи Елена Кошмелева. Все спортсмены имеют за спиной несколько побед в состязаниях по зимним и бесснежным видам ездового спорта. Маев и Наумова, в частности, взяли золотые медали чемпионата «Амурская метель-2017», который прошёл на минувших выходных.

«Я буду выступать вместе с моим самоедом Беляшом и сибирским хаски Сёмой, который удачно дебютировал на прошедшей «Амурской метели». По составу упряжки Евгения почти определились: будет доберман Бэйн, с которым я участвовал в «Метели», и нужен ещё один крупный хаски, чтобы уровнять силы. Наталья Наумова выступит с ездовым метисом Бон-Боном — он хорошо бежит один и тоже уже несколько раз побеждал в соревнованиях», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Станислав Маев.

Послезавтра, 9 февраля, сборная Хабаровского края отправляется в Тверь. До соревнований у спортсменов и животных будет примерно полтора дня на акклиматизацию.