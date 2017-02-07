Хабаровчане впервые отметят День российского бизнес-образования

Жители Хабаровска в числе первых отметят новый праздник. Сегодняшний вторник, 7 февраля, обозначен в календаре как День российского бизнес-образования. Дату выбрали не случайно: в этом месяце предприниматели уже подвели итоги работы за прошлый год, наметили планы на будущее и запланировали новые проекты. Поэтому в феврале, как никогда, нужны новые знания и опыт.

Инициатором праздника выступила Русская Школа Управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России. Эта сфера получила развитие в начале 2000-х годов, когда руководители начали понимать, что не только их сотрудникам, но и им самим периодически нужно учиться — управленческим навыкам, руководящим компетенциям и многим другим аспектам бизнеса.

Кроме того, в этот день три года назад стартовали XXII зимние Олимпийские игры, которые прошли в Сочи. На территории России соревнования проходили во второй раз. Сочи стал первый городом с субтропическим климатом, в котором состоялись зимние Игры. Церемония открытия стартовала 7 февраля 2014 года на Олимпийском стадионе «Фишт», куда пришли свыше 40 тысяч зрителей. На ней присутствовали главы 44 государств — больше, чем на Олимпиадах в Ванкувере и Турине вместе взятых.

За несколько месяцев до этого по стране прошла эстафета Олимпийского огня. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ради этого события в дальневосточной столице даже открыли набережную, которую летом 2013 года разрушило масштабное наводнение.



