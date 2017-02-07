Вторник принесёт в Хабаровск тепло и слабый ветер

Существенных осадков за весь день не ожидается

В краевом центре сегодня, 7 февраля, будет преимущественно солнечно. Ночью температура воздуха составила -20…-18 градусов по Цельсию. Ветер дует с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

К обеду Хабаровск озарит солнце. Днём воздух прогреется до -10…-8 градусов, направление и скорость ветра не изменятся. По прогнозам синоптиков, весь день пройдёт без существенных осадков.





Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на этой неделе дальневосточную столицу осадки обойдут стороной. Небольшой снег ожидают только в Николаевском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах. Температура воздуха на несколько градусов выше традиционной сохранится примерно до 20 февраля, а после ожидается похолодание.