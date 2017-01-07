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Налётчик ограбил ювелирный магазин в Амурской области

Налётчик ограбил ювелирный магазин в Амурской области
Мужчина в маске разбил витрины металлической битой
сегодня, 19:45
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В городе Зея Амурской области неизвестный в маске совершил разбойное нападение на ювелирный магазин. Мужчина ударил продавца, разбил витрины и скрылся с драгоценностями.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и начальник межмуниципального отдела МВД России «Зейский» Андрей Бродягин. Полицейским рассказали, что ранним утром в ювелирный салон зашёл мужчина в маске. Металлической палкой он стал разбивать витрины, под стеклом которых находились ювелирные украшения. Пострадала и девушка-продавец — злоумышленник нанёс ей несколько ударов по голове и телу. Увидев это, управляющая торговым центром выбежала на улицу и позвала на помощь. В этот момент налётчик похитил ювелирные изделия и деньги и скрылся в неизвестном направлении.

На поиски подозреваемого ориентировали наружные наряды полиции. Стражи правопорядка опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, осмотрели близлежащие районы, проверили подъезды и чердаки домов. В результате поисков в лесном массиве оперативники нашли сумку с похищенными ювелирными изделиями и деньгами, металлическую биту и одежду подозреваемого.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, полицейские установили личность напавшего и его местонахождение. Задержать злоумышленника им удалось в селе Белоцерковка Белогорского района. Мужчину доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания. Подозреваемого арестовали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой». 

 
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