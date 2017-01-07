Комсомольчанка после похода в кафе осталась без сумочки и денег

Сотрудники уголовного розыска задержали в Комсомольске-на-Амуре подозреваемого в краже дамской сумочки с деньгами и банковскими картами из кафе на улице Севастопольской. Ущерб потерпевшая оценила в 130 тысяч рублей.

В городском отделе полиции 55-летняя комсомольчанка рассказала, что отдыхала в кафе, когда со столика, за которым она сидела, пропала её сумка с денежными средствами и банковскими картами. Ущерб потерпевшая оценила в 130 тысяч рублей.

Стражи правопорядка задержали по подозрению в совершении данного преступления 22-летнего горожанина. Молодой человек рассказал, что вечером выпивал в кафе в компании знакомых. Он заметил, что на одном из столиков лежит сумка, хозяйка которой ушла на танцпол. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник похитил сумку и скрылся.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, вместе с банковскими картами комсомольчанин нашёл ПИН-коды к ним. Это позволило злоумышленнику без проблем обналичить деньги и потратить их на личные нужды.

Ранее 22-летнего фигуранта уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.