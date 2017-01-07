Верующих в Хабаровском крае накормили солдатской кашей

В ночь с 6 на 7 января сотрудники Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю развернули у некоторых храмов региона пункты обогрева и полевую кухню. Объекты установили для прихожан, пришедших на Рождественскую службу, а также для сотрудников МЧС и полицейских, обеспечивающих безопасность в праздничное время.





В дальневосточной столице рядом с храмом Александра Невского дежурство нёс караул Специализированной пожарно-спасательной части по Хабаровскому краю. Огнеборцы прибыли на место задолго до начала ночных праздничных богослужений. Как сообщает пресс-служба ведомства, они проверили территорию на соблюдение мер безопасности. Свой пост пожарные покинули только после ухода последних прихожан.





«Сегодня на торжественную ночную литургию к нам в храм пришли около 200 прихожан. В православной церкви окончен один из самых важнейших постов — Рождественский. И вот, после службы все желающие смогли отведать кашу, приготовленную на полевой кухне нашими друзьями из МЧС России, спасибо им за это», — отметил настоятель храма иерей Василий Диденко.





Дежурить представители пожарно-спасательных подразделений и надзорных органов МЧС России будут в течение всего Рождественского дня, 7 декабря. До окончания новогодних каникул личный состав Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и его структурных подразделений будет работать в режиме повышенной готовности.