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Главным тренером "СКА-Хабаровска" стал Андрей Гордеев

Главным тренером "СКА-Хабаровска" стал Андрей Гордеев
Контракт со специалистом клуб заключил до конца сезона
13 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба ФК "Сибирь"

Новым главным тренером футбольного клуба «СКА-Хабаровск» стал Андрей Гордеев. Соглашение с 41-летним специалистом «армейцы» заключили до конца этого сезона.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, нового наставника игрокам хабаровской команды представили на первом в этом межсезонье сборе. Подготовка к Кубку ФНЛ и весенней части первенства проходит в Абрау Дюрсо.

«Как вы понимаете, для меня предложение из Хабаровска было достаточно неожиданным, но я долго над ним не раздумывал. Один из главных аргументов в пользу СКА — руководство клуба ставит перед командой серьёзные задачи. На сегодняшний день клуб и команда уже прошли определённый путь, но впереди — решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться дальше с новыми силами, чтобы добиться результата», — рассказал Андрей Гордеев.

По словам нового главного тренера «СКА-Хабаровска», все нюансы предсезонной подготовки и комплектования команды он будет решать на месте. За плечами Андрея Гордеева работа в подмосковном «Сатурне», донецком «Металлурге», новосибирской «Сибири» и саранской «Мордовии».

«Считаю Андрея Львовича Гордеева одним из перспективных российских тренеров нового поколения. Давно с интересом наблюдаю за его работой. Все его команды самобытны, узнаваемы. Чувствуется тренерская рука. У Андрея были прекрасные учителя: Гаджиев, Красножан, Хиддинк. Импонирует, что он не останавливается на достигнутом, продолжает совершенствоваться, работает над собой. Надеюсь, что Андрей Львович не только продолжит начатое дело, но и сумеет привнести в игру команды новые краски», — отметил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что прошлый главный тренер футбольной команды из дальневосточной столицы покинул клуб по взаимному согласию сторон. Вместе с Александром Григоряном в «Анжи» ушли и его помощники Дмитрий Безняк и Николай Шлеев.

 
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