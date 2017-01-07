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В Хабаровском крае отрыли восьмую ледовую переправу

В Хабаровском крае отрыли восьмую ледовую переправу
Переход по реке оборудовали в Охотском районе
29 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В первые дни января инспекторы Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю освидетельствовали и ввели в эксплуатацию ещё одну ледовую переправу. Переход по реке открыли в Охотском муниципальном районе.

По информации пресс-службы ведомства, сейчас в регионе действуют восемь ледовых переправ: по одной в Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском, а также имени Лазо районах.  По два зимника оборудованы в районах имени Полины Осипенко и Охотском.


 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первая ледовая переправа этой зимой появилась в Верхнебуреинском районе — там оборудовали проезд через реку Бурея. Всего же этой зимой их может появиться около 30 — столько заявок подали муниципальные образования в органы МЧС. Переправы открывают лишь там, где толщина покрова рек и озёр позволяет автомобилям проехать по льду. Перед этим зимники обследуют спасатели.


 

Инспекторы ГИМС контролируют восемь мест массового выхода людей на лёд для зимней рыбалки. За прошедшие сутки на замёрзших реках и протоках появились почти 1 180 человек. Их тихая охота прошла без происшествий.

В дальневосточной столице излюбленным местом для подлёдного лова стал Амур в районе центральной набережной. Чтобы напомнить хабаровчанам о правилах безопасности на льду, сотрудники МЧС провели профилактический рейд. Рыбакам раздали листовки, в которых изложены основные правила самоспасения и оказания помощи пострадавшим. Кроме того, в памятке указаны телефоны служб спасения, по которым нужно сообщать о происшествиях на воде.

«Несмотря на то, что лёд на водоёмах края достаточно прочный, он не всегда равномерен. Особенно мала его величина на горных реках, где существуют перекаты и сильное течение, в местах произрастания растительности, мостов и сооружений, там, где имеются сбросы воды. Все эти факторы влияют на состав ледового покрытия. Вместе с тем толщина льда для человека и машин значительно отличается, поэтому там, где людям ходить безопасно, автомобили могут провалиться. Поэтому о мерах безопасности нужно помнить всегда, и выходить или выезжать на лёд только в установленных для этого местах», — отметил старший государственный инспектор инспекторского отделения № 2 по Хабаровску Олег Пономарчук.

 
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