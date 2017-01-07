Губернатор Хабаровского края поздравил жителей региона с Рождеством

В Хабаровском крае отмечают Рождество Христово. С праздником верующих поздравил губернатор Вячеслав Шпорт. Он отметил, что это торжество приносит светлые надежды, наполняющие сердца добром, милосердием и терпением.

«В Хабаровском крае в мире и согласии живут представители разных религий. Мы вместе радуемся нашим общим победам и вместе скорбим по невосполнимым утратам. Православие выступает хранительницей исторической памяти России, источником духовно-нравственного развития и возрождения общества», — отметил глава региона в поздравлении на официальном сайте краевого правительства.

Губернатор напомнил, что в этом году произойдёт много знаменательных событий, связанных с историей укрепления православия на Дальнем Востоке. Так, будет отмечаться 220-летие апостола Сибири и Дальнего Востока святителя Иннокентия и 40-летие его канонизации. 370 лет исполнится Охотску — первому форпосту России и православия на восточных рубежах страны.

«Уверен, что эти и многие другие культурно-исторические события, многогранная деятельность церкви и всех жителей края послужат делу укрепления межконфессионального взаимопонимания в обществе, воспитанию подрастающего поколения, просвещению и благотворительности. Благодарю вас за добрые дела на благо нашего региона. Желаю вам радостного праздничного настроения, крепкого здоровья, мира и благоденствия», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

В храмах и церквях региона прошли рождественские богослужения. Больше всего прихожан собрал Спасо-Преображенский кафедральный собор в Хабаровске. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», божественную литургию возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Помолиться и зажечь свечу перед одним из многочисленных святых, чьи изображения представлены в храме, пришли больше тысячи хабаровчан.