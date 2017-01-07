Михаил Юрьев: доволен ребятами в матче с "Байкал-Энергией"

Главный тренер хабаровской команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев после очередной победы над иркутской «Байкал-Энергией» похвалил своих подопечных за игру и сообщил, что двое «армейцев» выбыли из строя из-за травм.

«Хороший матч, в общем-то, я парнями доволен. Очень жаль, что у нас наложился календарь со второй командой — могли бы использовать больше ребят, дать поиграть молодым. Но, к сожалению, в силу ряда причин этого не удалось сделать. Заканчивали матч в 12 человек — в первом тайме два игрока получили повреждения и не смогли продолжить игру. Это нас настораживает — совсем скоро матчи второго этапа, а у нас достаточно много хоккеистов, которые сейчас не в строю», — рассказал Михаил Юрьев.

По его словам, Кристоффер Фагестрём получил сотрясение мозга, а Александр Ким — травму колена. Сроки их восстановления пока назвать трудно.

В целом наставник «армейцев» остался доволен выступлением команды на первом этапе чемпионата России. Теперь игрокам и главному тренеру «СКА-Нефтяника» предстоит перестроиться на следующую стадию — привыкнуть к другой тактике, поменять физические показатели.

Главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин признался, что хабаровчане «разложили его команду по полочкам». За это наставник иркутской дружины извинился перед руководством клуба и болельщиками.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», второй матч хабаровской команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» и иркутской «Байкал-Энергией» получился богатым на голы и острые моменты. Встреча на льду арены «Ерофей» завершилась уверенной победой дальневосточников — 13:0.