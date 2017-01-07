Хабаровчане встретили Рождество в Спасо-Преображенском соборе

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе в ночь с 6 на 7 января состоялись традиционные богослужения, посвящённые празднику Рождества – всенощное бдение и литургия святителя Иоанна Златоуста. Помолиться и зажечь свечу перед одним из многочисленных святых, чьи изображения представлены в храме, сегодня пришли больше тысячи хабаровчан.

















Все жители города получили благословление митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира. Также службу посетил губернатор региона Вячеслав Шпорт с супругой.

















Для священнослужителя этот ритуал в Рождество стал первым с момента назначения на должность главы Хабаровской епархии. Отец Владимир озвучил молитвы во славу новорожденного Христа, благословил прихожан Спасо-Преображенского кафедрального собора, а также поздравил хабаровчан с праздником.

















Литургия святителя Иоанна Златоуста началась с общей молитвы о благополучии церкви и государства и пения псалмов – их исполнял церковный хор. Затем участники богослужения внесли в главный зал храма Библию и после молитв принесли в дар младенцу Христу святые дары – хлеб и вино. Каждое действие сопровождалось пением гимнов во славу Божию.

















Частью рождественской службы стали молитвы за усопших. Прихожане храма вспоминали своих ушедших из жизни близких и зажигали свечи в их память у икон православных святых. На всенощное бдение и литургию многие жители Хабаровска пришли семьями.

















«Мы втроём сегодня здесь: я, супруг и наш сын, ему семь лет. Мы не так давно пришли к православной вере – около пяти лет назад, и ребёнка воспитываем по принципам нашей религии. Пока он был маленький, мы с мужем ходили на службы без него, а в этом году решили взять с собой. Ребёнок уже поставил свечу за здоровье бабушки и деда», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» прихожанка Спасо-Преображенского кафедрального собора Ольга Макарычева.

















Следующим богослужением в главном храме дальневосточной столицы станет ещё одно бдение. Оно начнётся сегодня, 7 января, в 16:00. А в воскресенье, 8 января, в это же время пройдёт рождественская вечерня, где митрополит Владимир выступит перед посетителями церкви с поздравительной речью.

















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