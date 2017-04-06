Картина дня в Хабаровском крае: падающий шифер и мистическая "Мста"

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Самые значимые события — в коллективном обзоре от РИА "Восток-Медиа"
|Фото: pixabay.com; РИА "Восток-Медиа"; pikabu.ru
Хабаровские коммунальщики продолжают «охоту» на детей. Теперь с крыш домов на головы приземляются куски шифера. От такого удара пострадала семилетняя девочка, которая шла по улице Лермонтова со своей бабушкой. В итоге малышка оказалась с черепно-мозговой травмой на больничной койке. Ребёнка прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. Позже выяснилось, что в момент происшествия на крыше работали кровельщики. Их и сотрудников управляющей компании проверят представители краевого управления Следственного комитета.
Жуткая авария произошла на трассе Хабаровск — Владивосток. Легковушка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась лоб в лоб с большегрузом. От Ford практически ничего не осталось. По предварительной версии, водитель иномарки был пьян. Погибшему было всего 20 лет. Не в состоянии алкогольного опьянения, но явно не в себе был другой хабаровчанин, который, стоя рядом с сотрудниками полиции, позвонил в дежурную часть и сообщил о бомбе в здании железнодорожного вокзала. Оказалось, что так мужчина мстил стражам правопорядка за протокол. Его нарушитель получил за курение в общественном месте. В итоге лжетеррориста увезли в психиатрическую больницу.
В Хабаровском крае гибнут гималайские медведи. Эксперты фиксируют резкое снижение поголовья живого символа региона. С конца февраля охотоведы находят в лесу трупы преждевременно вышедших из спячки косолапых. Специалисты считают, что главной причиной сложившейся ситуации стал голод. Бескормица началась в дальневосточной тайге два года назад и не прекращается до сих пор.
Когда женщине не на что погулять, она идёт воровать у одних друзей, чтобы повеселиться с другими. Хабаровчанка наведалась в гости к приятелю и споила его, а затем похитила у спящего собутыльника деньги. После этого барышня отправилась в гости к знакомым, где приняла участие в весёлом застолье. Также не стоит спать в компании незнакомцев — это доказал хабаровчанин, который, захмелев, решил вздремнуть в кафе после знакомства с новоиспеченными друзьями. Среди приятелей оказался вор-рецидивист, который и снял все золотые украшения со спящего мужчины, а после продал их на Центральном рынке. Кроме того, не стоит забывать, что тяга к красивому неглиже — сорочкам и халатикам — есть у каждой представительницы прекрасного пола, даже если она страдает зависимостью от наркотиков. Из магазина женщина стащила целую сумку одежды. Подозреваемую полицейские вскоре задержали и выяснили, что часть похищенного товара она уже продала, а вырученные деньги потратила на очередную дозу.
Ценами на проезд в хабаровских автобусах заинтересовались в Законодательной Думе края. Депутаты собираются проверить, за что горожане отдают перевозчикам свои деньги. По условиям конкурса, уже прошлой осенью на линии должны были выйти новые и красивые транспортные средства, но свои обязательства даже на сегодняшний день выполнили не все предприниматели. При этом стоимость одной поездки продолжает неумолимо расти то тут, то там. Заместитель председателя регионального парламента Юрий Матвеев предложил зайти в гости к перевозчикам и посмотреть, в каком состоянии у них находится автопарк. А на маршруте № 8, тем временем, происходят другие изменения: перевозчик решил выпускать на линию первый автобус в 5:38 утра. Об этом бизнесмена попросили жители Хабаровска, и тот решил рискнуть.
Уличные торговцы, которые работают без разрешения, должны уйти с потребительского рынка — так считают представители хабаровской мэрии. Нелегальных предпринимателей штрафуют на тысячу рублей. Имеет ли реальное действие такое наказание, хабаровчане могут увидеть сами: «торгаши на ящиках» тусуются на остановках, бульварах и рядом с жилыми домами во всех районах города. «Граждане, не рождайте предложение спросом!», — просят чиновники.
И лампа не горит… у неплательщиков. Энергетики терпят огромные убытки из-за нерадивых потребителей электричества, среди которых как частные лица, так и предприниматели. Поэтому должников отключают от сети. С прошлого года не оплачены счета за электроуслуги на сумму порядка 100 миллионов рублей.
Три месяца проблем с канализацией для жителей дома № 34 по улице Ким Ю Чена закончились предложением разбираться со зловонием за свои деньги. Судите сами: сначала хабаровчане оплатили счёт «Водоканала» на борьбу с засором, затем получили отказ из-за того, что коммунальщики отказались работать зимой, а под конец общественники предложили бедолагам скинуться и поставить в трубопровод специальный клапан. «Помогли», ничего не скажешь. Ну хоть ответственных за прочистку сети нашли, и на том спасибо.
В завершение сегодняшней картины дня — немного о предстоящем патриотическом празднике. К Параду Победы готовят колонну новой военной техники — в частности, бронированных автомобилей «Тайфун-К». О том, что такого особенного в этих машинах, никто не говорит: военная тайна. А ещё у хабаровчан снова появилась надежда увидеть легендарную «Мсту-С». Артиллерийская самоходная установка в прошлом году засветилась на репетиции торжественного шествия, а вот 9 мая её не выпустили. Почему — тоже неизвестно. Военная тайна.
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