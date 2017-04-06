Картина дня в Хабаровском крае: падающий шифер и мистическая "Мста"

Хабаровские коммунальщики продолжают «охоту» на детей. Теперь с крыш домов на головы приземляются куски шифера. От такого удара пострадала семилетняя девочка, которая шла по улице Лермонтова со своей бабушкой. В итоге малышка оказалась с черепно-мозговой травмой на больничной койке. Ребёнка прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. Позже выяснилось, что в момент происшествия на крыше работали кровельщики. Их и сотрудников управляющей компании проверят представители краевого управления Следственного комитета.

Жуткая авария произошла на трассе Хабаровск — Владивосток. Легковушка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась лоб в лоб с большегрузом. От Ford практически ничего не осталось. По предварительной версии, водитель иномарки был пьян. Погибшему было всего 20 лет. Не в состоянии алкогольного опьянения, но явно не в себе был другой хабаровчанин, который, стоя рядом с сотрудниками полиции, позвонил в дежурную часть и сообщил о бомбе в здании железнодорожного вокзала. Оказалось, что так мужчина мстил стражам правопорядка за протокол. Его нарушитель получил за курение в общественном месте. В итоге лжетеррориста увезли в психиатрическую больницу.

В Хабаровском крае гибнут гималайские медведи. Эксперты фиксируют резкое снижение поголовья живого символа региона. С конца февраля охотоведы находят в лесу трупы преждевременно вышедших из спячки косолапых. Специалисты считают, что главной причиной сложившейся ситуации стал голод. Бескормица началась в дальневосточной тайге два года назад и не прекращается до сих пор.