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Первый автобус № 8 в Хабаровске начнёт ходить раньше

Первый автобус № 8 в Хабаровске начнёт ходить раньше
Со среды перевозчик запустит машины с 5:38 утра
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице перевозчик, который выпускает автобусы по маршруту № 8, планирует отправлять первую единицу транспорта раньше обычного. Такую меру он принял из-за обращений, которые поступают от горожан. От конечной остановки «Полярная» в Краснофлотском районе Хабаровска самый ранний автобус будет отбывать в 5:38 утра.

«Раньше первая «восьмёрка» уходила в 5:50 с «Депо-2». Рабочий класс ведь рано начинает ездить на работу. Потом расписание изменилось. Есть люди, которым это неудобно. И вот, мы решили рискнуть, — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» официальный представитель перевозчика ИП Артамонов. — Для этого требуется согласовать новое расписание с городским управлением транспорта. Мы туда документы подали, их вроде бы должны рассмотреть в пятницу. И вот, уже со среды мы планируем заработать по новому расписанию».

В краевом центре перевозчики и городское управление транспорта периодически работают с обращениями граждан. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мониторинги работы автобусов в городе начались зимой — после того, как 9 января людям пришлось утром буквально штурмовать их. С того времени исследования проходят в утреннее и вечернее время, когда люди либо едут на работу или учёбу, либо возвращаются домой. На 26-й маршрут в этом году пустили автобус большей вместимости, на 71-м — продлили движение до микрорайона Осиповка, на 89-м — изменили схему следования в связи с открытием улицы Лейтенанта Орлова, а также запустили по нему новый маршрут — 70-й, но в Хабаровске нашлись недовольные путём его следования.

 
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