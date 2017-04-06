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Хабаровчанин "заминировал" вокзал в отместку полицейским

Хабаровчанин "заминировал" вокзал в отместку полицейским
После звонка о готовящемся "теракте" мужчину увезли в психиатрическую больницу
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Полина Песляк

В краевой столице 48-летний горожанин сообщил полицейским о заложенной на железнодорожном вокзале бомбе. О «теракте» он рассказал, чтобы отомстить стражам правопорядка. Незадолго до звонка в дежурную часть его задержали сотрудники транспортной полиции за курение в общественном месте и составили на нарушителя протокол об административном правонарушении.   

«Происшествие произошло вечером 5 апреля. Мужчину отпустили. Не отойдя от вокзала и трёх шагов, он позвонил с мобильного телефона в дежурную часть и сообщил о заложенной бомбе. Его задержали и на машине скорой помощи доставили в специализированное медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции обладают специальными техническими возможностями, которые позволяют быстро раскрывать преступления подобного рода», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ДФО Ольга Мироненко.

Если лжетеррориста признают вменяемым, ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет. Более сурового наказания он избежал из-за того, что на место не выехали специальные службы, которые не эвакуировали людей и не оцепили территорию. Полицейские видели злоумышленника и предупредили коллег о ложном вызове.

Летом 2016 года на вокзале проводили эвакуацию из-за подобного звонка. Как писало агентство, неизвестный сообщил полицейским, что в вагоне № 13 поезда Хабаровск — Москва заложена бомба. Свои места пришлось срочно покинуть 204 пассажирам. Специалисты не нашли никаких следов взрывного устройства.

 
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