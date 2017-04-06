На окраине Хабаровска пьяный водитель угодил под китайский самосвал

На междугородней трассе Хабаровск — Владивосток ранним утром 6 апреля произошла авария. Автомобиль Ford лоб в лоб столкнулся с большегрузом. Виновник происшествия — водитель, управляющий легковой машиной. Он погиб на месте.









Трагедия произошла около 8 часов утра на 17-м километре автодороги, связывающей Хабаровск и столицу Приморья. Китайский самосвал HOWO вёз в дальневосточную столицу груз щебня. Водитель фуры и очевидцы аварии рассказали, что легковой автомобиль марки «Форд», движущийся в сторону посёлка Корфовский, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. После этого обе машины съехали с проезжей части.









Стражи правопорядка не могут точно определить модель иномарки виновника. Предварительно они установили, что это Ford. Друзья погибшего рассказали, что молодому человеку было всего 20 лет. В ночь перед аварией он перебрал алкоголя и решил поехать во Владивосток. Водитель сел за руль автомобиля пьяным.









Второго участника ДТП — шофёра, который управлял самосвалом — доставили на медицинское освидетельствование. Чтобы вытащить тело погибшего мужчины из «Форда», правоохранителям потребуется помощь спасателей: легковой автомобиль подмяло под фуру.