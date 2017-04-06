Житель Хабаровского района спрятал коробку с наркотиком в сарае соседа

В Хабаровском районе полицейские изъяли у местного жителя 330 граммов марихуаны. Далеко ходить за растением злоумышленнику не пришлось: кусты были прямо на его даче. Наркотик мужчина положил в коробку, которую спрятал в сарае у соседа.

Нарушителя обнаружили во время осмотра участка, расположенного в районе посёлка 24-й километр. Выяснилось, что фигурант вырастил на своей территории кусты конопли, собрал их и высушил на чердаке дома. Накануне задержания он пришёл в гости к своему соседу по даче с коробкой наркотика и спрятал его в сарае приятеля. Там тайник и обнаружили стражи правопорядка.

По словам подозреваемого, он изготавливал марихуану для личного употребления. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, 49-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» раньше неоднократно писало о похожих случаях. Так, дома у жителя посёлка Тулучи нашли и изъяли порядка 400 граммов марихуаны и почти 1,6 килограмма конопли. Он собрал около 80 кустов, которые высушил и измельчил в своей квартире. А комсомольчанин вырастил на своём дачном участке больше 12 килограммов марихуаны. Он рассказал полицейским, что планировал использовать их для личного употребления.