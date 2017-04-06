Россия планирует развивать с Китаем остров Большой Уссурийский

Министерство по развития Дальнего Востока отправило китайским партнёрам соглашение по совместному освоению острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Как сообщает пресс-служба ведомства, его подписание зависит от сроков согласования в Поднебесной.

«Перспективным проектом сотрудничества России и Китая может стать совместное освоение острова Большой Уссурийский. Соответствующее соглашение об этом сегодня находится в завершающей стадии подготовки к подписанию между Минвостокразвития России и Государственным комитетом по развитию и реформе Китая. Мы передали проект соглашения нашим китайским партнёрам», — сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», ещё в 2010-м говорилось о том, что Большой Уссурийский должен стать базой для туристско-рекреационного комплекса международного значения. Долго время обсуждалось, что на этой территории должны вырасти такие объекты, как: планетарный парк, центр красного ибиса, тематические зоны «Россия будущего», «Восток будущего», «Русские сказки», «Русские народные забавы».

На острове должны появиться центр яхтенного туризма, клуб конного спорта с ипподромом и дворец боевых искусств. Кроме этого, на Большом Уссурийском должны были к 2015 году начать работу российско-китайский Институт Амура и конгресс-центр для бизнесменов, а также современные торговые площадки. Позже приступить к освоению острова помешало масштабное наводнение 2013 года.

Позже активисты раскритиковали концепцию инвестиционного проекта «Комплексное развитие острова Большой Уссурийский» и предложили создать там транспортно-логистический хаб для поставок на китайский рынок. Агентство также сообщало, что глава КНР Си Цзиньпин в мае 2016 года, побывав на китайской стороне острова, заявил, что его нельзя превращать в зону промышленного развития. Неприемлемым он также посчитал и развитие территории в качестве площадки для развлечений, настояв на сохранении окружающей среды в её первозданном виде. В этом году на острове намерены создать памятник природы «Местообитание бабочки голубянки». Территория, которую выделят для её охраны, поможет сохранить и другие виды редких насекомых, обитающих исключительно в поймах реки Амур и нижнего течения Зеи.

Пока же самым заметным детищем местных властей остаётся мост, который связал остров с «большой землёй». Пункт пропуска на Большом Уссурийском до сих пор не открыли.