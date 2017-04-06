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В Хабаровске директор стройфирмы поплатился за присвоение чужих денег

В Хабаровске директор стройфирмы поплатился за присвоение чужих денег
Руководителя отправили в колонию общего режима на шесть лет
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице осудили генерального директора строительной фирмы, которого признали виновным в присвоении денег клиента. Тот заплатил ему за возведение жилого дома и гаража, но так и не дождался выполнения заказа: бизнесмен потратил больше 2,1 миллиона рублей на нужды фирмы.

Решение по делу вынес Центральный районный суд Хабаровска. Руководитель ООО «Азбука жилья ДВ» в августе 2014 года заключил с жителем Нанайского района договор подряда на строительство индивидуального жилого дома и гаража. В сентябре потерпевший перевёл на счёт компании больше 2,1 миллиона рублей, но подсудимый решил потратить их по своему усмотрению. Часть этих денег он израсходовал на исполнение обязательств по другим объектам строительства, на заработные платы сотрудников и аренду офиса.

После того как истекли сроки исполнения обязательств по договору, подсудимый закупил материалы для строительства дома. Однако работы по возведению жилого здания и гаража он не выполнил, а деньги не вернул. Кроме того, директор присвоил 823 тысячи рублей жительницы Южно-Сахалинска, заключив с ней договор подряда, но и там не осуществил свои обязательства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Похожий случай произошёл в посёлке Чегдомын. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», гендиректора строительной организации ООО «Ремстройсервис» признали виновным в том, что он создавал видимость исполнения своих обязанностей по контракту. За мошенничество ему назначили два с половиной года лишения свободы условно.

 
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