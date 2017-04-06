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Шифер упал на юную хабаровчанку, когда на крыше работали кровельщики

Шифер упал на юную хабаровчанку, когда на крыше работали кровельщики
Правоохранители уже возбудили уголовное дело
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевой столице стражи правопорядка возбудили уголовное дело по факту падения на ребёнка куска шифера. По предварительным данным, на крыше пятиэтажного жилого дома коммерческая организация меняла кровлю, и один из её фрагментов упал на землю.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе разбирательства правоохранители установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям сотрудников управляющей компании и подрядной организации.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», происшествие случилось вечером 5 апреля. Семилетняя девочка и её бабушка проходили мимо многоэтажки на улице Лермонтова. Внезапно на ребёнка упал кусок шифера. Школьницу увезли на машине скорой помощи в краевую клиническую больницу № 2, где медики провели операцию. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает, врачи перевели её из реанимации в отделение.

Это не первый подобный случай, произошедший в краевой столице. Агентство сообщало, что в Хабаровске на улице Чкалова на 12-летнюю девочку с крыши дома упала ледяная глыба. Ребёнок также попал в больницу. После этого происшествия по поручению городской прокуратуры районные ведомства инициировали проверки исполнения требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья людей при организации снегоуборочных работ.

 
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