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С ценами на проезд в хабаровских автобусах разберётся Закдума края

С ценами на проезд в хабаровских автобусах разберётся Закдума края
Народные избранники выяснят, как соотносятся стоимость и качество услуг ряда перевозчиков
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края выяснят, почему в дальневосточной столице сложилась нестабильная ситуация со стоимостью проезда в общественном транспорте. Они намерены встретиться с несколькими автобусными перевозчиками, осмотреть их парк и оценить его состояние, чтобы понять, насколько цена одной поездки соответствует качеству.

«Сегодня свободный тариф у коммерческих организаций. Но когда человек утром едет по одному тарифу, а вечером возвращается по другому, его это просто возмущает, не побоюсь этого слова сказать. «Почему я туда ехал за 22, а назад еду за 25?» — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель председателя регионального парламента Юрий Матвеев. — И вот здесь должны сами перевозчики на этот вопрос ответить. Они должны понимать, что чем больше будут возбуждать людей, тем больше будет в их же сторону нареканий. И там, где будут непонятные тарифы, человек будет меньше пользоваться этой услугой. Им надо держать планку свою, перевозчикам. Планку качества, нормальной работы с пассажиром и, самое главное, состояния транспорта».

Как писало агентство, уже сейчас 25 рублей составляет цена проезда на маршрутах №№ 17, 35, 49, 54 и 88. В автобусах № 56 сложилась иная ситуация: рост стоимости произошёл в середине марта — до 23 рублей, а с 3 апреля одна поездка обойдётся в 25 рублей. Между повышениями не прошло и месяца. Также специалисты трамвайно-тролейбусного управления изучили цены на перевозки автобусами по тем маршрутам, которые перекликаются с путём следования электротранспорта. Право повысить стоимость проезда до 23 рублей у предприятия имелось ещё с мая 2016 года, и в учреждении им воспользовались. При этом, как заметил депутат краевой Думы Юрий Матвеев, далеко не у всех перевозчиков прошло обещанное обновление аквапарка.

«Когда в прошлом году этот закон заработал в полную силу, мы сразу надеялись: много автобусов новых будет, к которым мы будем выходить и радоваться. Вышли — и не радуемся. А теперь стали появляться отдельно. Вот хотелось бы понять, что мешает, как мешает. Потому что, когда сидишь или едешь в автобусе, который пылит, гремит — даже настроение от этого меняется», — объяснил Юрий Матвеев.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что прошлым летом в краевом центре состоялся конкурс перевозчиков. По его итогам в городе должны были появиться новые автобусы, но выполнили свои условия лишь некоторые предприниматели. Некоторые из них заявили, что выигравшим людям мешают работать многочисленные проверки со стороны УФАС, из-за чего у бизнесменов нет уверенности в том, что их затраты на обновление парка окупятся: коммерсантов могут просто снять с работы на маршрутах.

 
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