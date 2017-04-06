В Хабаровске за долги по электричеству обесточивают ларьки и бараки

Специалисты «Хабаровской горэлектросети» за последние несколько недель перекрыли подачу энергии нескольким десяткам должников. Проверяющие нанесли визит не только собственникам квартир и домов в частном секторе — «под раздачу» попали владельцы торговых точек.

Владелец продуктового магазина во дворе дома по улице Демьяна Бедного не платит за электричество уже несколько месяцев. Предприниматель подал заявку на подключение к энергосети и получил соответствующую услугу, но договор на снабжение заключать не стал. Тем не менее, бизнесмен пользовался электричеством до недавнего времени — за долги его торговую точку обесточили.

Другой случай, с которым столкнулись проверяющие — частный дом в переулке Астраханском. Его хозяева подключились к электросети нелегально. Энергетики неоднократно обесточивали коттедж, но жильцы раз за разом восстанавливают незаконное снабжение.

Как сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска, такие потребители за прошлый год причинили предприятию «Хабаровская горэлектросеть» существенные убытки: около 100 миллионов рублей. Кроме хищения энергии, для борьбы с ними приходится отвлекать рабочие бригады, которые заняты модернизацией сетей для улучшения обслуживания добросовестных клиентов.