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Хабаровчане собрали для детей-сирот больше четырёх тысяч подгузников

Хабаровчане собрали для детей-сирот больше четырёх тысяч подгузников
К участию в благотворительной акции присоединились даже школьники
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: miloserdiedv.ru

В краевой столице завершился очередной марафон добра «Один памперс — одна спокойная ночь сна». Для сирот и малышей-отказников неравнодушные хабаровчане собрали 4,5 тысячи подгузников. Их уже передали в социальные учреждения.

Акция проходила в течение трёх недель. За это время участие в ней приняли коллективы предприятий, студенты, волонтёры, простые горожане и даже школьники. Подгузники передали в городскую больницу № 9, где лечат детей-отказников, в Дома малютки и на склад гуманитарной помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также одиноким матерям с малышами до трёх лет.

«Акция «Один памперс — одна спокойная ночь сна» проходит три раза в год. Пока мы не можем назвать дату следующего мероприятия, но помочь малышам и их мамам неравнодушные хабаровчане могут в любой момент. Приносить можно не только подгузники. Так, для склада помощи женщинам, отказавшимся от аборта, мы собираем всё необходимое для ребёночка: средства гигиены, пелёнки и всё, что может пригодиться малышу», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель сектора поддержки семьи, материнства и детства Хабаровской епархии Татьяна Тарунина.

Агентство писало, что гуманитарный склад находится на территории храма святой Елизаветы. В нём есть помещение для хранения продуктов и вещей, выставочный зал с витринами, место для обработки одежды, бывшей в употреблении, а также примерочная.

 
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