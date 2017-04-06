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В Хабаровске штрафуют нелегальных торговцев клубникой

В Хабаровске штрафуют нелегальных торговцев клубникой
Наказывают тех, у кого отсутствуют разрешительные документы
12 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ксения Мурзина

В краевой столице набирает обороты уличная торговля. Этой весной на пике популярности клубника и черемша, которые появились раньше обычного. Стаканчики с ягодой и пучки дикоросов можно купить не только на рынке или в супермаркете, но и на автобусной остановке, на бульваре или рядом с домом в любом районе города. Однако радость от съеденной ягоды может омрачить пищевое отравление.

Специалисты, контролирующие потребительские рынки, утверждают, что покупать продукты питания у уличных торговцев опасно для жизни и здоровья. Продавцы уверяют, что их товар российского происхождения, однако не все могут это подтвердить. Сопроводительные документы по требованию покупателя готовы предоставить только в торговых павильонах и магазинах, которые работают официально.

«Рейды проводим на постоянной основе, при взаимодействии с полицией и управлением ветеринарии. Мы выявляем несанкционированные торговые точки, то есть места, не предусмотренные схемой размещения мест торговли. Нестационарная торговля носит сезонный характер. Зимой продают рыбу, весной дикоросы, летом ягоды, осенью овощи и фрукты. Сейчас продают клубнику и черемшу, повсеместно. Откуда эти продукты — неизвестно. Продавцы утверждают, что из Приморья. На клубнику и черемшу нет документов, подтверждающих происхождение и качество — продукция сомнительного качества. У продавцов нет санитарных книжек, которые должны быть у продавцов продуктов питания. Где и как хранится эта клубника и черемша, неизвестно, поэтому такие продукты просто опасны для жизни и здоровья покупателей. В случае отравления претензии предъявить просто некому», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Лариса Колмыкова.

Проверить товар в лаборатории — в частности, черемшу и клубнику — могут только контрольно-надзорные органы: Роспотребнадзор и управление ветеринарии при правительстве Хабаровского края. Продавцов без разрешительных и сопроводительных документов наказывают в административном порядке.  

«Предусмотрена ответственность Административным кодексом Хабаровского края. Для физических лиц штраф составляет до 1 000 рублей. Сейчас городская Дума обратилась в краевую с законодательной инициативой, чтобы увеличить размер штрафа. Законопроект прошёл уже два чтения. Размер штрафа увеличится, пока что говорится о сумме в 2 500 рублей за первичное нарушение. Однако, если в течение года будут повторные случаи, то штраф увеличится вдвое», —  добавила Лариса Колмыкова.

Специалисты отдела по организации работы рынков и мелкой розницы утверждают, что горожане покупают клубнику по 100 рублей за 300 граммов в целях экономии. Именно такое количество ягод помещается в пластиковый стаканчик объёмом 0,5 литра. Но мониторинг цен показывает обратное — у официальных продавцов ягода стоит порядка 300 рублей за килограмм. Чиновники просят не увеличивать спрос, чтобы не провоцировать людей на уличную несанкционированную торговлю сомнительным товаром.

 
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