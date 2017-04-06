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Нефрит поможет пролить свет на историю Хабаровского края

Нефрит поможет пролить свет на историю Хабаровского края
Историки исследуют артефакты, найденные археологами при раскопках
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Новосибирские учёные приехали в Хабаровск, чтобы исследовать древние артефакты, хранящиеся в краевом археологическом музее. Ранее их коллеги нашли украшения эпохи палеолита во время раскопок на территории региона. В частности, объектом изучения стали дисковые подвески, которые исследователи обнаружили летом 2007 года возле села Нижне-Тамбовское. Всего в коллекции музея около 60 артефактов, исследование которых представляет научный интерес. Гости из Сибири помогут установить, действительно ли украшения сделаны из нефрита.

«Когда мы узнаем, откуда сырьё, а мы знаем, что в Хабаровском крае нет месторождений нефрита, мы сможем тогда уже думать над тем, какие были миграции, какие связи культур. Если сейчас мы выясним, что нефрит, например, из Прибайкалья, ну это же интересно. Как он оказался здесь?», — выразил учёное любопытство кандидат исторических наук Сергей Алкин.

Найти ответы учёным помогает рентгено-флюорисцентный анализатор, который новосибирцы привезли с собой в дальневосточную столицу. Он позволяет точно определить геологическую породу.

«Основной состав нефрита у нас — это магний, кремний и кальций. И по результату, проведённому нашим прибором, мы можем с большой уверенностью сказать, что это именно нефрит, а не что-либо другое», — поделился со съёмочной группой «Вести-Хабаровск» ведущий инженер Михаил Игнатов.

О древних людях, населявших Приамурье тысячелетия назад, мало что известно. Например, до сих пор остаётся загадкой их внешний облик. Из-за кислотности почв на Дальнем Востоке, останки быстро разлагаются. По словам начальника научно-исследовательской лаборатории археологии и палеогеографии Хабаровского краеведческого музея имени Н. И. Гродекова Максима Горшкова, при раскопках 2007 года в Нижнетамбовском могильнике как таковых скелетов учёные не нашли — только лишь фрагменты человеческих костей в очень плохой сохранности и фрагменты двух черепов.

 
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