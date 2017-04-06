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С хабаровчанина сняли золотую цепь и часы, пока он спал в кафе

С хабаровчанина сняли золотую цепь и часы, пока он спал в кафе
Кражу совершил случайный собутыльник
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице мужчина выбрал не самое подходящее место, чтобы погрузиться в сон, и лишился золотого украшения, а также дорогих наручных часов. Хабаровчанина обобрал один из случайных знакомых — с весёлой компанией он встретился в заведении общепита.

Стражи правопорядка выяснили, что потерпевший зашёл в кафе в Индустриальном районе. Там он познакомился с компанией посетителей. Встреча быстро переросла в застолье со спиртным. Вскоре хабаровчанин заснул, а один из собутыльников тем временем снял с него золотую цепь и часы, после чего покинул заведение.

В установлении личности злоумышленника оперативникам городского отдела полиции № 2 помогла запись с камер видеонаблюдения, которую они изъяли у администрации кафе. Подозреваемого вскоре задержали. Стражи правопорядка выяснили, что 24-летний фигурант в прошлом уже был судим за кражу. Золотые изделия он продал неизвестным в районе Центрального продовольственного рынка.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленника на время следствия отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники полиции разыскивают похищенное имущество.

 
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