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В Комсомольске "Тотальный диктант" прочтут местные актёры

В Комсомольске "Тотальный диктант" прочтут местные актёры
Акция по проверке грамотности пройдёт на четырёх площадках
14 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Комсомольск-на-Амуре в этом году снова присоединится ко всероссийской акции «Тотальный диктант». Жителям города текст зачитают актёры местных театров — КнАМ и драмы, а также городская поэтесса. Мероприятие пройдёт на четырёх площадках — в авиастроительном лицее, в Амурском гуманитарно-педагогическом государственном и техническом университетах. Также желающие смогут прийти в КнАМ.

«Акция пройдёт в нашем городе уже в третий раз. Мы ожидаем в этом году порядка 500-600 человек. В этом году с нами впервые будут сотрудничать коммерческие структуры. Для отличников будут призы — интересные книги, а также, возможно, подарки от партнёров», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор акции в Комсомольске, доцент кафедры русского языка и литературы АмГПГУ Иван Авдеев.

Ранее агентство сообщало, что в дальневосточной столице «Тотальный диктант» находился под угрозой срыва. Однако его удалось спасти, и событие всё же состоится. Написать текст жители Хабаровска могут на двух площадках: в Тихоокеанском государственном университете и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, где, по последним данным, регистрация уже закончилась. ТОГУ примет всех желающих проверить свою грамотность. Диктовать текст, написанный специально для мероприятия Леонидом Юзефовичем, в дальневосточной столице будут местные журналисты и телеведущие: Иван Засухин, Антон Пиотрович, Егор Козорез, Ефим Кузнецов. Кроме того, житель любой точки планеты может выполнить работу в режиме онлайн.

 
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