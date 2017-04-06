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В пригороде Хабаровска силовики перекрыли канал поставки "скорости"

В пригороде Хабаровска силовики перекрыли канал поставки "скорости"
Наркокурьер вёз полкило дурмана в краевой центр из Владивостока
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сотрудники пограничного регионального управления ФСБ России пресекли поставку наркотиков в дальневосточную столицу. В ходе операции правоохранители изъяли 0,5 килограмма вещества. Подозреваемый в совершении преступлении мужчина вёз незаконный товар в своём автомобиле.

Операцию по задержанию наркокурьера силовики проводили при поддержке инспекторов краевого управления ГИБДД. «Toyota Vista» под управлением 26-летнего водителя автоинспекторы остановили на подъезде к Хабаровску, в районе 33-го километра трассы М-60. Иномарка ехала из Владивостока. В результате осмотра транспортного средства полицейские обнаружили пять полиэтиленовых пакетов с кристаллическим порошком белого цвета, предположительно синтетического наркотика, который в молодёжной среде известен как «скорость». Общий вес партии составил около пятисот граммов.

Ещё одну небольшую партию вещества сотрудники ФСБ нашли в гараже задержанного мужчины — четыре упаковки с порошком белого цвета. В каждой из них было по разовой дозе наркотика. Гараж располагался в одном из районов Хабаровска. Вещество изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.  

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, по данному факту следователи проводят первичные проверочные мероприятия. решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённые в особо крупном размере». Сейчас перед оперативниками стоит задача выяснить каналы поступления и предполагаемые пути сбыта наркотических средств, а также установить весь круг лиц, причастных к поставке веществ из соседнего региона.

 
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