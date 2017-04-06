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Хабаровчанка украла у знакомого деньги, чтобы поучаствовать в застолье

Хабаровчанка украла у знакомого деньги, чтобы поучаствовать в застолье
Кроме этого, она прихватила телефон приятеля
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жительница дальневосточной столицы оригинальным способом решила добыть денег, чтобы развлечься. Она наведалась в гости к приятелю и споила его, а затем похитила у спящего собутыльника деньги и мобильный телефон. После этого предприимчивая хабаровчанка отправилась в гости к знакомым, где приняла участие в весёлом застолье.

В городской отдел полиции обратился житель Центрального района Хабаровска. Мужчина рассказал, что из его квартиры пропали сбережения — около 100 тысяч рублей наличности. Кроме этого, потерпевший не нашёл дома свой телефон.

Стражи правопорядка выяснили, что накануне хабаровчанин пригласил к себе в гости хорошую знакомую, с которой распивал спиртные напитки. Когда хозяин жилья перебрал спиртного и уснул, девушка похитила недорогой гаджет, а также деньги.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 задержали подозреваемую. Они установили, что 30-летняя злоумышленница в прошлом была судима за кражу. Похищенный телефон она оставила себе — правоохранители изъяли его при обыске. Деньги фигурантка потратила на продолжение застолья в другой компании.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, воровке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

 
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