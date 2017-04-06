"ЖКХ-контроль" помог жителям хабаровской пятиэтажки победить зловоние

Больше трёх месяцев жители дома № 34 по улице Ким Ю Чена в Хабаровске вынуждены были соседствовать с канализационным засором, который во всех смыслах отравлял их существование. Начиная с января текущего года, люди не могли добиться прочистки сети. В результате пришлось обращаться за помощью общественников.







«Первый засор был в новогоднюю ночь, но слесарь с ним справился. Потом ситуация повторилась и 30 января председатель нашего ТСЖ направил заявку в «Водоканал» на то, чтобы компания провела осмотр сети, потому что вода из-за засоров стала поступать в подвал. Нам выставили счёт на проведение этих работ. Мы его оплатили, но нам сказали, что зимой такое обследование проводить невозможно», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» жительница дома Ирина Мустафина.









По словам хабаровчанки, в середине февраля потоп в подвале из-за засора произошёл вновь, и с того времени ситуация повторялась периодически. После напоминания сотрудники «Водоканала» провели обследование и обнаружили порыв трубы на придомовой территории.









«У нас в доме на первых этажах в каждой квартире есть технические люки, через которые «подваренные» канализационные стоки всем обилием запахов наполняли квартиры. У меня после ремонта они были усилены уплотнителями, но даже это не спасало. Плюс ко всему — запахи от канализационных труб, которые проложены под окнами дома, попадают в квартиру через открытые ставни», — добавила женщина.









На жалобу людей отреагировали сотрудники Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Они побывали во дворе проблемного дома, спустились в подвал, убедившись, что он затоплен. Причём визит активистов случайно совпал по времени с работой бригады специалистов муниципального предприятия, которые прочищали каналилизацию.









«Труба, которая засорилась в настоящий момент и, видимо, разрушилась, всё-таки относится к зоне ответственности ТСЖ. Работы, которые предстоит выполнить, хабаровский «Водоканал» по гарантийному письму согласился сделать в кратчайшие сроки. Проблема, к сожалению, типична для нашего города — это, в частности, старые коммуникации. В подвале дома сейчас находится излив воды. Будут приняты меры по дезинфекции. Мы надеемся, что вода уже сегодня уйдёт, а завтра специалисты «Водоканала» приступят к устранению неисправностей трубы», — рассказал представитель регионального центра «ЖКХ-контроль» Михаил Шереметьев.









Он также посоветовал собственникам жилья «скинуться» и установить в выпускную трубу так называемый обратный клапан, что стоит небольших денег. Зато, в случае засорения канализации, стоки не смогут поступать назад во внутридомовые коммуникации, затапливая подвалы или квартиры.