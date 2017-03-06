"СКА-Хабаровск" приступил к тренировкам перед выездом в Воронеж

Футболисты клуба «СКА-Хабаровск» из дальневосточной столицы вернулись к тренировкам на домашнем поле. Теперь «армейцы» готовятся на стадионе имени Ленина к возобновлению сезона. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск, первый весенний матч команда сыграет в Воронеже — в Международный женский день их соперником станет местный «Факел». А ещё через несколько дней, 12 марта, хабаровский СКА примет у себя «Сокол» из Саратова.













Тренировка на открытом поле в самом начале весны — занятие не для неженок. Под начавшимся снегопадом футболисты, выполняя указание главного тренера Андрея Гордеева, бегают за мячом в парах, держась за руки. Это задание — одно из упражнений для отработки действий в команде. «Сдвоенные» «армейцы» проводят атаку на ворота и обыгрывают вратарей. Так незаметно проходит урок продолжительностью больше часа.













Капитан «СКА-Хабаровска» Александр Димидко после тренировки отметил в беседе с журналистами, что его команда с нетерпением ждёт первого матча после долгого перерыва.





«Мы все рады, что сборы закончились — это один из самых нелюбимых периодов в сезоне для футболистов. Теперь чемпионат покажет, насколько мы готовы к новым встречам с соперником. Ждали возобновления сезона, потому что хочется продолжить в том же духе, как и до каникул, и, возможно, даже превзойти результат. Считаю, что команда сейчас в хорошем тонусе — во многом из-за того, что состав не претерпел больших изменений. У нас появились три новичка, но костяк сохранился, это самое главное», — рассказал футболист.





По словам лидера команды, «армейцам» без особого труда удалось наладить контакт с новым главным тренером. Агентство ранее сообщало, что Андрей Гордеев сменил своего предшественника Александра Григоряна в январе этого года. Соглашение с 41-летним специалистом клуб под руководством Олега Флегонтова заключил до конца сезона.





«Как мы будем выполнять тактические ходы и задумки нового тренера на поле, в первую очередь зависит от нас — от футболистов. Смену главного тренера мы перенесли отлично, никаких проблем не было. Андрей Львович — добрый, порядочный человек и хороший наставник. С привыканием его и коллектива друг к другу не возникло никаких сложностей», — прокомментировал Александр Димидко.

Полузащитник упомянул и недавнее выступление своей команды на Кипре. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в рамках борьбы за Кубок ФНЛ «СКА-Хабаровск» проиграл матч за девятое место. Старт турнира у «армейцев» не задался — они проиграли «Тюмени» со счётом 1:2. Затем последовала уверенная победа над «Мордовией» — 3:0. Но встреча с питерским «Динамо» лишила хабаровчан шанса попасть в полуфинал — команде не хватило очков. Не самое впечатляющее выступление Димидко назвал тренировкой перед чемпионатом.

«Для нас это была не полноценная борьба, а подготовка к возобновлению сезона. И мы присматривались к новичкам. К тому же, нам очень пригодилась поддержка наших болельщиков, которые прилетели на Кипр вслед за нами. Далеко не у всех клубов, которые были намного ближе к месту розыгрыша Кубка, были такие группы поддержки, а у нас — самых удалённых, у дальневосточников, — она была. Это было круто», — отметил он.





В свою очередь, наставник хабаровского СКА высказал мнение о новичках команды. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что в основной состав вошли полузащитники Артур Рылов и Максим Астафьев, а также нападающий Никита Дьяченко.





«Мы внимательно следим за «молодёжкой», за тем, как они себя проявляют. Смотрим, записываем результаты. Есть хороший контакт с их главным тренером. Взять троих выпускников в основной состав СКА было не просто нашим желанием — ребята хорошо себя проявили. Время покажет, получится у них удержаться и выступать за основной состав дальше, или нет. Но шанс мы им дали хороший, проявляют они себя неплохо», — озвучил Андрей Гордеев.

Главный тренер считает, что его подопечные выполнили всю намеченную работу по подготовке к предстоящему сезону. Гордеев отметил, что в команде налажено взаимопонимание, и «армейцы» выполняют то, чего от них требует клуб. Однако давать прогноз на исход ближайших игр «СКА-Хабаровска» он не стал, напомнив о том, что не все игроки в полной мере готовы к борьбе за выход в Премьер-лигу.





«Я думаю, что игроки адекватно воспримут те требования, которые мы им предъявляем. Но, насколько это будет эффективно, покажут только предстоящие матчи. Мне хотелось бы, чтобы мы поддержали тот результат, которого уже достигли, и двигались вперёд. Но потери в этом процессе неизбежны. Максим Казанков и Игорь Удалый перенесли операции, это прошлый сезон напомнил о себе. Мы желаем им скорейшего восстановления и выздоровления. С 10 марта Удалый возвращается в команду, Казанков уже тренируется в общей группе. Мы ждём их, для нас это ключевые игроки. Но, с другой стороны, для меня нет кого-то лучше или хуже, важна вся команда. Корян и Астафьев тоже на пути к выздоровлению, но пока ещё на пути к приемлемой физической форме», — резюмировал тренер.