Поликлиника № 10 вызвала больше всего нареканий у хабаровчан

Активисты регионального отделения ОНФ по Хабаровскому краю опросили жителей краевой столицы о качестве услуг, оказываемых в городских поликлиниках. Выяснилось, что больше всего жители дальневосточной столицы недовольны обслуживанием в поликлинике №10. Это учреждение получило низший балл.

Провести исследование поручил Владимир Путин во время «Форума Действий ОНФ». Общественники проверили шесть медучреждений. Их посетители ответили на 37 вопросов анкеты. В поликлинике № 10 пациентам не нравится, что приёма у врача приходится ждать несколько часов. В здании работает система электронной очереди, но получить талон — проблема. Квитки с порядковым номером. По словам пациентов, разбирают на несколько дней вперед. По словам горожан, экстренную помощь без предварительной записи в «десятке» получить сложно. При этом респонденты отметили и положительны стороны. Так, пребывание в учреждении максимально комфортно, всем хватает скамеек, есть кулеры с водой.

В целом по Хабаровску большинство горожан довольно качеством оказываемых им услуг, санитарным состоянием поликлиник и уровнем комфорта. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, большая часть опрошенных пожаловалась на неукомплектованность медицинского учреждения врачами и специалистами.

«Это уже четвёртый приоритетный проект Общероссийского Народного Фронта, реализуемый Хабаровским региональным отделением ОНФ. Наша задача — создать систему независимой оценки качества предоставляемых россиянам услуг. Для эффективной работы такого инструмента необходимо, чтобы сами граждане принимали активное участие в предоставлении актуальной информации нашим службам мониторинга», — отметила сопредседатель Хабаровского РО ОНФ Галина Кононенко.