Улицу Пионерскую в Хабаровске разделят бетонным ограждением

На четырёхкилометровом участке проспекта 60-летия Октября в краевой столице появится современное освещение, а на части улицы Пионерской построят барьерное бетонное ограждение по разделительной полосе. Работы проведут в рамках федеральной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры хабаровской городской агломерации.

Главная цель программы — снижение аварийности на дорогах, повышение их качества. На эти цели из федерального, регионального и городского бюджетов в этом году выделят один миллиард 282 миллиона рублей. К работам специалисты приступят в ближайшее время.

В этом году реконструируют улицу Краснореченскую до улицы Богачева, капитально отремонтируют Суворова от Проспекта 60-летия Октября до Ворошилова, приведут в нормативное состояние дорогу до села Ракитное, построят магистраль от индустриального парка «Авангард» до улицы Новой. Всего в городе появится восемь километров трасс.

На текущий ремонт потратят 312 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют 32 сложных участка. Они располагаются в разных районах города, например, на улицах Даниловского, Ворошилова, на Батуевской ветке, улицах Руднева, Льва Толстого, Дзержинского. Также шесть пешеходных переходов обустроят мигающими сигнализаторами, на ряде дорог дальневосточной столицы появятся современные дорожные знаки и информационные табло.

«Информационные табло — новинка для нашего города. Это будет система экранов, на которых водители смогут считывать информацию, где какие работы проводятся, чтобы подкорректировать свой маршрут», — рассказал начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо.

Как сообщает пресс-служба администрации города, большое внимание в программе уделили системам видеонаблюдения и фиксации правонарушений. Приборы появятся на пяти улицах городах. Видеокамерами оборудуют 41 светофорный объект, на части перекрестков модернизируют оборудование.

В конце 2016 года Хабаровскому краю по распоряжению российского правительства дополнительно направили 58,8 миллиона рублей. Как писало РИА «Восток-Медиа», деньги выделили на совершенствование дорожной сети региона, включая строительство и ремонт особо значимых мостов и путепроводов. Также в 2017 году краю в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выделили ещё 625 миллионов из федерального бюджета.