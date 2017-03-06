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Общественники назвали трассу Лидога — Ванино опасной для водителей

Общественники назвали трассу Лидога — Ванино опасной для водителей
Заснеженную дорогу долгое время не чистят
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ в Хабаровском крае

Активисты Хабаровского регионального отделения ОНФ проверили трассу Лидога — Ванино и выяснили, что одна из важнейших региональных автострад опасна для передвижения. За всё время пути на заснеженной дороге активисты не встретили ни одной единицы снегоуборочной техники. Дорожное полотно занесло снегом, образовался накат.

Трассу проверили в рамках федерального проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». По словам экспертов, по государственному стандарту Хабаровскуправтодор, который обслуживает магистраль, должен ликвидировать последствия снегопадов в срок, не превышающий шести часов с момента обнаружения его последствий. Однако на проверенной автостраде эти условия не выполняют.

«В момент проезда активистов ОНФ было обнаружено, что на дороге совсем нет снегоуборочной техники. По моей экспертной оценке, то, что мы увидели на трассе Лидога — Ванино, это не последствия одного снегопада. Очевидно, что дорога плохо убирается или не очищается вовсе. Движение по ней — это риск для жизни и здоровья россиян. На содержание региональных и межмуниципальных дорог Хабаровского края только в 2017 году выделено 1,3 миллиарда рублей. Нужно разобраться, почему эти средства расходуются так неэффективно», — заявил координатор по Хабаровскому краю проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Сергей Брагин.

Как сообщает пресс-служба Хабаровского регионального отделения ОНФ, бездействие в очистке дорог подвергает опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения. Активисты направили министерству транспорта и промышленности Хабаровского края, начальнику краевой ГИБДД и руководителю КГКУ «Хабаровскуправтодор» письма с просьбой разобраться в ситуации и организовать проверку.

Подобные нарушения общественники нашли на трассе Хабаровск — село Мичуринское — село Смирновка — село Галкино. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», активисты обнаружили снежный накат на проезжей части, на тротуаре, а также на пешеходных дорожках и остановках общественного транспорта.

 
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