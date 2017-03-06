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Темпы капитального ремонта в Хабаровском крае выросли в шесть раз

Темпы капитального ремонта в Хабаровском крае выросли в шесть раз
В 2016 году на приведение в порядок жилых домов потратили около миллиарда рублей
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Темпы капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае показывают существенный рост — в прошедшем году работы велись почти в 700 зданиях против 322 в 2015-м. Значительно увеличились и показатели, измеряемые в квадратных метрах — более, чем в шесть раз.

Согласно данным, которые обнародовал Хабаровскстат, в 2016 году программа капремонта охватила 2,7 миллиона квадратных метров жилья — 9 % от всего, имеющегося в крае. В региональном Фонде капремонта корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили, что рост показателей напрямую связан с активностью владельцев квартир.

«Тенденция к росту действительно есть — о точных планах на текущий год говорить пока рано, но даже по самым предварительным подсчётам она сохранится. Показатели увеличиваются соразмерно количеству принятых собственниками решений — в регионе активность граждан повышается», — рассказала заместитель директора Фонда Татьяна Доценко.

Статистика говорит и об увеличении числа малоэтажных домов, в которых проводят капитальный ремонт. На это указывает количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках программы: в 2015 году таковых было 34,3 тысячи в 322 приведённых в порядок домах, в отчёте за 2016-й домов стало вдвое больше, а число жильцов снизилось до 8,4 тысячи.

«Дома в крае разные, отсюда такая статистика. Её надо рассматривать, как положительный момент: жителям таких домов приходится платить более высокий взнос на капремонт, нести более высокую нагрузку. Эти дома по традиции считаются проблемными, и очень хорошо, что собственники готовы мобилизовать усилия», — подчеркнула Татьяна Доценко.

По данным Хабаровскстата, в регионе количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта на конец 2016 года, составляет 896 единиц.

 
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