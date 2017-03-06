В Солнечном районе юноша обокрал чужой дом, разбив стекло форточки

Его добычей стали ноутбук и жёсткий диск

В посёлке Горный Солнечного района молодой человек будет отвечать в суде за квартирную кражу. Безработный 18-летний юноша проник на чужую жилплощадь через форточку — предварительно он разбил стекло. Добычей похитителя стали портативный компьютер и жёсткий диск.

В районный отдел полиции обратилась жительница посёлка Горный. Она сообщила правоохранителям, что вечером неизвестный разбил стекло форточки её квартиры и похитил технику. Общий ущерб заявительница оценила в 39 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался безработный 18-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что похищенное он хотел использовать по назначению в личных целях.

«В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Похищенный портативный компьютер и «хард» сотрудники полиции изъяли при обыске у подозреваемого. Цифровую технику вернули законной владелице.