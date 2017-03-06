"Ерофей" выиграл турнир "Даманская сталь" в Хабаровске

Третий традиционный турнир по хоккею с мячом «Даманская сталь» завершился в краевой столице. За награды сражались восемь команд мальчиков 2006-2007 годов рождения, победу одержал «Ерофей-2006». По ходу турнира дружина не потерпела ни одного поражения, её участники помимо медалей получили специальные значки «даманцев».

Команды разделили на две группы. По итогам кругового турнира они провели стыковые матчи, а в полуфиналах и финале определили победителя и призёров. В решающей схватке встретились две команды одного тренера. В итоге «Ерофей» обыграл «Искру», третье место занял «Алмаз». Награды юные спортсмены получили из рук участников событий на острове Даманский.

«На поле была настоящая мужская борьба — никто не хотел уступать, тем более, что это было завершение сезона. Победа «Ерофею» далась не так просто. К концу сезона уровень команд сравнялся. Это видно не только по счёту, но и по самим играм», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель краевой федерации хоккея с мячом Олег Зиганшин.

Турнир «Даманская сталь» стал заключительным в Дальневосточной детской лиге. Победителем по итогам всех шести этапов соревнований также стал «Ерофей-2006». С этим достижением команду поздравят 15 марта на церемонии закрытия сезона. Впервые в число призёров вошли воспитанники городской школы хоккея с мячом, потеснившие в турнирной таблице игроков из Краевого центра развития этого вида спорта.