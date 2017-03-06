Хабаровские "фронтовики" поймали с поличным загрязнителей Гнилой Пади

В пригороде Хабаровска представители Общероссийского народного фронта и правоохранительных органов выявили «чёрных ассенизаторов», которые сбрасывали из цистерн канализационные стоки в русло реки Гнилая Падь. За «местом преступления» общественники следили несколько дней, после чего подключили к рейду сотрудников управлений регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края, природоохранной прокуратуры, Росрыболовства и ГИБДД.

















Водителей застали за разгрузкой цистерн, когда одна уже «сделала дело». При этом в нескольких километрах от места сброса нечистот располагаются жилые комплексы, где утилизацию канализации производят именно путём откачки шамбо. Однако доказать связь «управляек» таких городков и ассенизаторов практически невозможно.

















«Они всегда говорят — я частное лицо, из своего коттеджа вывожу стоки. Доказать, что это юридическое лицо и предприниматель по найму управляющей организации коттеджного посёлка, как правило, очень сложно. Тем не менее, штраф, наложения которого мы можем добиться, привлекая надзорные органы, существенно бьёт по карману таких нерадивых ассенизаторов», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров.

















Это далеко не первый случай, когда общественники ловят с поличным цистерны, сбрасывающие нечистоты в Гнилую Падь. К тому же, по следам экологических активистов ОНФ пошли и обитатели ближайших жилмассивов, которые оценивают реальную опасность загрязнения рек рядом с их жильём.

Штрафные санкции в таких случаях к нарушителям применяют управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства края и Росрыболовство. Причём наказывать за незаконный сброс нечистот надзорные органы могут каждый зафиксированный раз. Как отметил Владимир Сидоров, речка Гнилая Падь — не единственное место нелегальной утилизации канализационных стоков — общественники нашли ещё два.

















«По нашим данным, в сутки около 50 кубов неочищенных сточных вод попадают в те водоёмы, которые оказались в поле нашего зрения. Фактически, их значительно больше. На сегодняшний день речь идёт об экологической катастрофе. Бедственная санитарно-эпидемиологическая обстановка, которая сложилась здесь и в других таких же посёлках, пока что подтверждается жалобами. Скоро начнётся весна, и тогда будут не только жалобы, но и рост заболеваемости людей», — добавил собеседник.

















Стоки везут централизованно и на старые очистные сооружения села Восточное. Однако те уже давно не способны обеспечить фильтрацию по нормативам. В результате канализация также прямиком попадает в водоёмы. В ближайшее время ОНФ постарается не только организационно — с привлечением правоохранителей и местных властей — но и на законодательном уровне повлиять на проблему.