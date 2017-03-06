В Хабаровском крае рыбаки посоревновались в приготовлении ухи

Около 60 любителей подлёдного лова приняли участие в традиционном международном фестивале-конкурсе «Серебряная корюшка» в Советской Гавани. За победу боролись 29 команд из Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Китая и Узбекистана. Впервые рыбаки состязались в приготовлении ухи.

На основное испытание фестиваля «Наибольший улов» участникам отвели один час. Безоговорочным победителем соревнований стала команда Николая Ларченко и Олега Александрова из Советской Гавани. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, они выловили шесть корюшек и одержали победу в номинациях «Самое быстрое бурение лунки во льду», «Самая маленькая рыбка», «Самый разнообразный улов».

«Фестиваль «Серебряная корюшка» уже стал брендом Хабаровского края. В нём присутствуют главные признаки событийного туризма: он пользуется огромной популярностью у населения, насыщен яркими моментами, пропагандирует здоровый образ жизни. Благодаря таким мероприятиям устанавливаются и укрепляются культурные и дружественные связи между жителями муниципальных районов края и соседних регионов. Развитие событийного туризма в крае с каждым годом способствует привлечению внимания российской и международной аудитории к потенциалу края», — отметил начальник управления по туризму регионального министерства культуры Виталий Селюков.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что фестиваль подлёдного лова в Советской Гавани проводится 12 лет и уже приобрёл статус международного. За всё время его посетили команды из Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, КНР, Узбекистана. По итогам II Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo 2013 фестиваль «Серебряная корюшка» занял второе место в номинации «Инновационные событийные проекты».